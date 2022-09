Crisis betekent doodsteek voor Dilbeekse buurtwinkel

Vanavond sluit buurtwinkel ’t Begijnenborreke in Dilbeek definitief de deuren. “Er is geen andere keuze”, zegt eigenares Ellen Van Gysegem. “Onze omzet is herleid naar een derde omdat bij de mensen de koopkracht zo fors gedaald is. We kunnen onszelf al een paar maanden geen loon meer uitkeren.” Grote boosdoener van die koopkrachtdaling is natuurlijk de energieprijs. Ook die komt nog op Ellen en haar man Kim af. “Ons vast tarief loopt tot 4 december”, vertelt Ellen. “Daarna is het een variabel tarief en ze hebben nu al verwittigd dat het maal vier is. Dat kunnen we niet betalen en dus moeten we sluiten. Hoe erg we dat ook vinden. Ook onze klanten laten weten dat ze het heel jammer vinden, maar ze begrijpen onze keuze wel. Ik vrees dat we lang niet de enige zelfstandigen zijn die met hun zaak moeten stoppen. Het is gewoon niet meer houdbaar zo."