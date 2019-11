Cruciaal weekend voor treinverkeer

Het weekend van Allerheiligen is cruciaal voor de moderniseringswerken van de seininrichting van het station van Brussel-Zuid. 300 mensen zijn in de weer om de werken goed te laten verlopen. Na dit weekend moet het seinhuis van Brussel-Zuid helemaal overgeschakeld zijn naar een moderen computersysteem om de treinen aan te sturen. Niet alleen dit weekend, ook tijdens het weekend van 9,10 en 11 november zullen de treinen niet van en naar het station Brussel-Zuid rijden.

De grote werken voor de modernisering van de seininrichting begonnen op 14 oktober. SIndsdien is het aantal piekuurtreinen in de Brusselse noord-zuidverbinding beperkt. De meest ingrijpende werken hebben plaats tijdens de verlengde weekends van 1 en 11 november. De zuidelijke inrit van het station Brussel-Zuid zal dan niet toegankelijk zijn voor het treinverkeer. Als gevolg daarvan worden het aantal treinen tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid in beide richtingen beperkt tot 6 per uur.

In de praktijk zullen heel wat treinen worden omgeleid naar de stations van Schaarbeek, Brussel-Luxemburg of Brussel-Noord. Treinen naar de kust zullen worden omgeleid via Denderleeuw en Schaarbeek. Voor de reizigers met Brussels Airport als halte zijn nog steeds 4 treinen per uur voorzien van en naar Brussel-Noord. Vanaf Brussel-Zuid zijn dat slechts 2 treinen per uur.

Tussen Halle en Brussel rijden er tijdens de verlengde weekends helemaal geen treinen maar worden er wel vervangbussen ingelegd. Vanaf 12 november is het de bedoeling om geleidelijk aan te evolueren naar een normale situatie. Er wordt dan alleen nog 's nachts gewerkt en dat zal geen gevolgen hebben voor het treinverkeer overdag.

