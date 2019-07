Cultuurcentrum Strombeek krijgt facelift

Het Cultuurcentrum Strombeek dateert van 1973. De gemeente Grimbergen heeft een grondige renovatie gepland voor het centrum. Nog voor de start van het nieuwe seizoen worden de eerste werken opgestart. Zo wordt er een volledig nieuwe inkom gebouwd.

"De huidige inkom en vooral de werksituatie van de baliemedewerkers voldoet niet meer aan de normen en de voorschriften rond welzijn op het werk. Daarom zal de huidige inkom omgebouwd worden tot een nieuwe werkplaats voor de baliemedewerkers. Daarnaast zal dan een volledig nieuwe inkom komen", zegt schepen van Cultuur in Grimbergen Philip Roosen.

De nieuwe inkom moet tegen de winter klaar zijn. Verder wordt ook de stoep voor de inkom helemaal vernieuwd, wordt enkel glas vervangen door dubbele beglazing, krijgt het centrum een nieuwe stookketel en zonnepanelen.

"Met de maatregelen besparen we niet alleen energie, maar zorgen we ook voor een veel aangenamere temperatuur in de zaal en in de foyer. Op korte termijn wordt ook het dak vernieuwd omdat er regelmatig water binnensijpelt. De rest van het dak wordt later vervangen", besluit Roosen.