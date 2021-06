Cultuurpal(l)et Grimbergen gaat laatste dagen in

Het laatste weekend van Cultuurpal(l)et staat voor de deur. De expo's die Grimbergse kunstenaars en ambachtslieden in de kijker zetten, lopen nog tot en met zondag. Door corona kon je deze editie geen kunstateliers bezoeken. Daarom krijg je bij ons een blik achter de schermen bij Kaarin Poppe, een kunstenares die schildert en beeldhouwt op een heel bijzondere plek in Grimbergen.

In het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius in Grimbergen is een kunstatelier van vzw De Raster waar Kaarin Poppe lesgeeft. Haar cursisten zijn ex-patiënten die herstellen na een opname. Kaarin is zelf lotgenote. Ze is opgenomen geweest voor een depressie en hoogsensitiviteit. “Ik ben heel gevoelig aan geluiden.Een plastic zak die bijvoorbeeld te veel beweegt, daar word ik al heel nerveus van”, getuigt Kaarin. “Ik ben ook licht gevoelig voor psychoses. Schilderen houdt mij in evenwicht. Dat probeer ik mijn lotgenoten ook mee te geven.”

De cursisten krijgen veel artistieke vrijheid. Kaarin toont hen technieken waarmee ze naar hartenlust experimenteren. Ook in haar eigen werken gaat Kaarin af op haar gevoel. “Vroeger maakte ik een schets en aan de hand van een schets maakte ik een schilderij, maar ik merkte dat mij dat blokkeerde. Toen heb ik gezegd: weg ermee. Ik kan wel aftekenen, maar er gaat altijd een soort van vervorming zijn. Ik voel mij ook misvormd in mijn hoofd”, aldus Kaarin.

De naam van het atelier 'Art Eco' staat voor Kunst en Ecologie, omdat Kaarin vaak afvalmateriaal recycleert. Thuis heeft ze ook een eigen atelier en heeft van kunst haar beroep kunnen maken. Zo werd ze geselecteerd voor de biënnale van Venetië en Lyon. Haar werk en dat van andere Grimbergse kunstenaars is nog tot en met zondag te zien in Cultuurcentrum Strombeek.