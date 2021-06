Cultuurpal(l)et Grimbergen sluit af met jamsessie

Aan het cultureel centrum van Strombeek-Bever is afgelopen zaterdag Cultuurpallet afgesloten. Het initiatief van de gemeente Grimbergen had als doel lokale kunst en ambachten in de kijker te zetten. Na tentoonstellingen, initiaties en workshops, was het tijd voor échte optredens.