Daar is Halle Schaatst weer!

De feestperiode nadert nu echt met rasse schreden. In Halle is één van de recente tradities, overdekt schaatsen op het Stationsplein, ook weer van de partij. Vanaf vandaag nog wel!

Vanaf vandaag kunnen enthousiastelingen in de Mariastad weer een hele maand de schaatsen aanbinden. Voor de intussen elfde keer staat er weer een overdekte schaatspiste op het Stationsplein. Het gebeuren is jaarlijks een succes, met vorig jaar bijna 20.000 bezoekers op de teller. Ook de kerstkroeg is er weer. Een keertje schaatsen kost 7 euro per persoon. Vergeet zeker je handschoenen niet, want zonder mag je niet op het ijs. (Foto: archief RINGtv)