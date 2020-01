Dader zaak Priscilla opnieuw veroordeeld

Een van de twee destijds minderjarigen die betrokken waren bij de gruwelijke dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen, is vandaag al voor de vijfde keer veroordeeld. Hij kreeg ditmaal 9 maanden cel voor feiten van verkeersagressie in Halle. Hij sloeg, samen met een vriend, een zestiger in elkaar.

De twintiger was samen met enkele vrienden op stap. “Ze hadden te veel gedronken en liepen op de openbare weg”, aldus de rechter in haar vonnis. De groep kreeg het aan de stok met een 64-jarige autobestuurder en sloeg de man hardhandig in elkaar. Ook de vrouw van het slachtoffer deelde in de klappen. Het parket vervolgde in totaal vijf verdachten.

Het ging om onder meer om Antony B., die destijds een berisping kreeg in de zaak rond de dood van Priscilla Sergeant uit Huizingen. Het meisje stierf in 2012 nadat ze een hele avond gepest en mishandeld werd door een buurman en twee minderjarige buurjongens. Het meisje werd geslagen en gedwongen om peper, medicatie, tabasco en urine te drinken en overleed in haar slaap. Haar lichaam werd nadien door de drie daders gedumpt in een veld enkele kilometers verderop. Hoewel de oudste van de twee minderjarigen er van af kwam met een berisping, beterde hij zijn leven niet. Sinds hij meerderjarig is, liep hij al vier veroordelingen op. Hij kreeg een werkstraf van 70 uur voor geweldpleging tegen een politieman en ook nog eens 1 jaar cel voor weerspannigheid en bedreigingen aan het adres van de politie. Enkele weken geleden liep hij nog twee veroordelingen op voor een winkeldiefstal en een gewelddelict.

Vandaag kwam daar nog eens 9 maanden cel bovenop voor verkeersagressie. Een van zijn vrienden kreeg dezelfde straf. De drie andere beklaagden, onder wie twee broers van Anthony B., werden vrijgesproken.