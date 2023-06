Dag van de Dilbekenaar brengt 1.000 inwoners op de been

Zaterdag vond in Dilbeek een nieuwe editie van de Dag van de Dilbekenaren plaats. De locatie was dit keer niet het vertrouwde Patattenveld vlakbij het gemeentehuis, maar wel Itterbeek Dorp. De bedoeling was wél dezelfde als anders: de inwoners van Dilbeek dichter bij elkaar brengen.

De Dag van de Dilbekenaren is uitgegroeid tot een mooie traditie. Ook een twintigtal lokale verenigingen werken mee. De zonovergoten editie bracht zowat 1.000 Dilbekenaren op de been. Opvallend is wel dat de vertrouwde stek aan het Pattatenveld ingeruild is voor een andere. Dit jaar kiest de organisatie voor Itterbeek Dorp.

“Na acht edities vonden we het wel eens leuk om van locatie veranderen”, zegt burgemeester Willy Segers. “Dilbeek bestaat uit zes deelgemeenten. Iedereen is Dilbekenaar, ook in Itterbeek of Bodegem. Die gevoeligheid willen we wegwerken. Niet iedereen moet altijd naar het centrum gaan, maar het centrum moet ook eens naar iedereen komen.”