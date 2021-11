Dag van de Ondernemer: "Ondernemers zijn elke dag flexibel en innovatief"

Vandaag is het de Dag van de Ondernemer en dus zet UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel samen met haar partners de inzet, drive en veerkracht van ondernemers in de kijker. Daarom bezochten vandaag tal van politici een bedrijf. In een informele setting konden ondernemers hun verhaal vertellen en de politici bewust maken van hoe zij het ondernemerschap in deze uitzonderlijke tijden ervaren.

Dit jaar is de kernboodschap van de Dag van de Ondernemer “Bedankt om goe zot te zijn van ondernemen”.​ Unizo wil aantonen hoe ver ondernemers gaan om hun bedrijf te doen draaien en hun klanten tevreden te stellen, ook in deze uitzonderlijke tijden. "Er zijn sectoren die het heel moeilijk gehad hebben, maar ook daar getuigt een ondernemer van flexibiliteit en is hij innovatief. Dat mag wel eens getoond worden, want zeker in deze tijden is dat zo," aldus Bernard Walraevens van Unizo Vlaams-Brabant en Brussel.

Wij trokken naar Clement Totaalmeubilair in Pepingen, dat al meer dan 60 jaar maatwerk levert voor interieurs. Een verslag zie je in ons nieuws.