Dan toch geen herstructurering bij Unibake in Londerzeel

Na de spontane stakingen over de aanslepende onderhandelingen over de herstructureringen in de industriële bakkerijvestigingen van Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel is een akkoord bereikt. De herstructurering in de vestiging in Londerzeel gaat niet door. In Brussel vallen wel 46 ontslagen.

In totaal werken zo’n 200 mensen voor de groep, in Lantmännen Unibake verspreid over verschillende vestigingen. Maar de herstructurering in de vestigingen in Londerzeel en Brussel heeft een grote impact. De bakkerijen van Unibake leveren brood en koffiekoeken aan onder andere supermarkten, restaurants, hotels, traiteurs en broodjeszaken.

“De staking is vorige week uitgebroken uit onvrede over de aanslepende onderhandelingen over de herstructurering”, zeggen Luc Debast van ACV Voeding en Diensten en Sofie Van Buggenhout van het ABVV. “Eind januari kondigde de directie de intentie aan om de bakkerij in Brussel begin 2023 te sluiten en de vestiging in Londerzeel te reorganiseren."

Onderhandelingen met de directie leverden eerst niets op, er moest met de hoofdzetel in Denemarken worden onderhandeld voor middelen voor een sociaal plan. Het gaat inmiddels om 69 mensen. “Die onderhandelingen vonden woensdag plaats”, weten Luc Debast van ACV Voeding en Diensten en Sofie Van Buggenhout van het ABVV. “De herstructurering in Londerzeel, waarbij 23 ontslagen gemoeid waren, wordt na een akkoord in de onderhandelingen afgewend. De herstructurering daar wordt opgeheven. In de Brusselse vestiging in Ganshoren, die zal sluiten, gaat het om 46 personeelsleden." Ook voor de Brusselse vestiging is intussen een akkoord. "De 46 werknemers van Lantmännen Unibake in Ganshoren verliezen hun job, maar hebben donderdag tijdens een personeelsvergadering de ontslagvergoedingsvoorwaarden aanvaard," zeggen Luc Debast van ACV Voeding en Diensten en Sofie Van Buggenhout van het ABVV. "Het was wel een bewogen vergadering, maar er is dus een akkoord. Tussen 1 oktober 2022 en 30 juni 2023 verliezen de 46 werknemers hun baan. Het werk wordt in de vestiging in Ganshoren hervat.