"Dan was kamperen voor de schoolpoort beter"

De inschrijvingsprocedure in secundaire scholen loopt serieus mank. Honderden leerlingen staan op een wachtlijst voor een school in de buurt, omdat hun ouders hen door de onzekerheid van het systeem in (vele) verschillende scholen aanmelden voor inschrijving. De burgemeesters van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos klagen de toestand aan maar zeggen weinig te kunnen ondernemen.

"Dan was kamperen nog beter. We moeten tot mei wachten op zekerheid. Het digitaal aanmeldingssysteem om onze zoon of dochter in te schrijven zet ons op een ellenlange wachtlijst. We moeten naar andere scholen 'voor plan-B, C of D' opdat ons kind toch nog een plaats zou hebben." Een greep uit de reacties op sociale media over het digitaal inschrijven in het secundair onderwijs. Het grote probleem: er is geen centraal aanmeldingsregister voor secundaire scholen in Vlaanderen. Dus voert elke school /scholengroep/scholennet z'n eigen systeem in.

De Scholengemeenschap Noord-West-Brabant binnen het Katholiek Onderwijs, waarvan het STK en SGi Kapelle-op-den-Bos, Virgo Sapiens Londerzeel en GTIL Londerzeel deel uitmaken, is zo gestart met een eigen digitaal aanmeldingsregister 'KOBOS'. En dan is het in feite een loterij want in de praktijk meldt iedereen zijn kind in zoveel mogelijk secundaire scholen aan ,in de hoop het daarna effectief te kunnen inschrijven. Gevolg: enorme digitale (spook)wachtlijsten.

Burgemeesters Renaat Huysmans (N-VA, Kapelle-op-den-Bos) en Conny Moons (LWD, Londerzeel) kregen al tal van klachten van ongeruste ouders binnen, terwijl de gemeente in feite niets kan doen. Beiden gaan in hun schepencolleges vragen om een duidelijk signaal te geven aan de hogere overheid.