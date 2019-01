Dansaertlaan jaar dicht voor heraanleg

Zeven jaar liggen de plannen op tafel, maar op 18 februari is het eindelijk zover. Dan start de heraanleg van de Dansaertlaan in Dilbeek. De werken zullen een jaar duren en de nodige verkeershinder veroorzaken.

De Dansaertlaan is een drukke verkeersader in Dilbeek en verbindt het op- en afrittencomplex van Sint-Agatha-Berchem met de Stationstraat. Al geruime tijd bevindt het wegdek in slechte staat en zit er nog maar weinig leven in de bomen langs de weg.

De nieuwe Dansaertlaan krijgt veiligere fiets- en voetpaden, nieuwe groene beplanting en een beter wegdek. De werken starten op 18 februari en zal in 4 fases verlopen. Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk. Plaatselijk moet je dus omleiding volgen. Dat zal ongeveer een klein jaar de nodige verkeershinder veroorzaken.