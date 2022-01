DATS 24 opent grootste laadplein van het land in Halle

DATS 24 investeert ongeveer een miljoen euro in het laadplein. Dat telt 54 laadpalen en een snellader, waardoor 109 elektrische wagens kunnen opgeladen worden. In eerste instantie zijn ze voor de werknemers van Colruyt, maar het laadplein is ook toegankelijk voor de buurt. “Net zoals de laadpunten aan onze winkels ook toegankelijk zijn voor omwonenden”, zegt Raf Flebus van DATS 24. “Dit is een grote meerwaarde voor de buurt en voor mensen die dicht bij onze winkels of centrale sites wonen en niet de mogelijkheid hebben om hun elektrische auto thuis op te laden.”

Het laadplein in Halle moet de energie- en brandstroffenleverancier van Colruyt Group ook de nodige expertise bijbrengen. “Die zullen we de komende maanden inzetten in een aanbod voor bedrijven en andere gebruikers. Daarnaast versnellen we de uitrol van semipublieke laadpunten op winkelsites. We gaan het aantal laadpunten ongeveer verdrievoudigen. De bedoeling is dat we eind 2022 zowat 1.000 semipublieke laadpunten aanbieden”, besluit Flebus.