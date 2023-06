De best betaalde studentenjob van de zomer: Simon wordt voor één maand grote baas van Adecco

Terwijl de meeste studenten nog volop in de examens zitten, begint de 23-jarige Simon de Schaetzen uit Tervuren vandaag al aan zijn studentenjob. Hij stapt een maand lang het hoofdkantoor van Adecco in Dilbeek binnen als grote baas. Daar hoort bij: een maandloon van 6.000 netto, een bedrijfswagen, maar ook heel wat werk op de plank. “Ik ben heel enthousiast om deze uitdaging aan te gaan”, zegt Simon.

Zeker 1.000 studenten stelden zich kandidaat om voor een maand de grote baas van Adecco te worden, maar het was Simon die de HR-dienstverlener kon overtuigen om de taak op zich te nemen. Zijn profiel oogt dan ook indrukwekkend. Simon woonde de voorbije vijf jaar in acht landen, waar hij aan gerenommeerde universiteiten studeerde. Via stages en buitenschoolse activiteiten deed hij bovendien al heel wat ervaring op in leidinggevende functies.

“We zijn verheugd om samen te werken met Simon”, zegt Jan Dekeyser, die zijn taken een maand afstaat aan Simon. “Dit initiatief stelt ons in staat frisse perspectieven en nieuwe ideeën te omarmen. Simons achtergrond zal ons ongetwijfeld helpen onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid te versterken en innovatie op dit vlak te stimuleren. Ik kijk enorm uit naar onze samenwerking de komende weken.”

Simon kan zich verwachten aan een zeer drukke maand. Hij zal zich buigen over de bedrijfsstrategie, meetings bijwonen en zijn advies verlenen over de uitdagingen waar het bedrijf en de voor staat. “Ik wil het bedrijf graag helpen innoveren op het gebied van milieu en maatschappij. Ik kijk heel hard uit naar de komende weken”, zegt Simon. “Ik kijk ernaar uit om het bedrijf te ondersteunen in hun strategische beslissingen en een duurzame bedrijfscultuur te bevorderen.”

Simon krijgt een maandloon van 6.000 euro en een bedrijfswagen tijdens zijn ‘studentenjob’. “De verwachtingen voor Simon de komende maand liggen bijzonder hoog. We vinden het niet meer dan normaal dat hij daarvoor op een correcte manier vergoed wordt. Maar los van de verloning, willen we Simon vooral alle kansen geven om als leider van morgen te groeien”, besluit Dekeyser.