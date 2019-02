De Kanaalvissers winnen negende Zennetoer

De Zennetoer gaat elk jaar op zoek naar de beste jonge muziekbands in de regio. Zaterdagavond vond in cultuurcentrum ’t Vondel de finale plaats en daarin namen zes bands het tegen mekaar op: First Floor uit Sint-Pieters-Leeuw, Sustain uit Liedekerke, Bucklefish uit Gooik, De Kanaalvissers uit Londerzeel, Recode Reality uit Grimbergen en Dilly uit Brussel. Elk kregen ze 20 minuten om de jury te overtuigen. De Kanaalvissers kwamen als winnaar uit de bus. De tweede plek ging naar de Gooikse band Bucklefish, de derde naar Recode Reality uit Grimbergen. First Floor uit Sint-Pieters-Leeuw kaapte de publiekprijs weg.

Foto: FB De Kanaalvissers