De Leeuwse roots van de rijkste Belg

Eric Wittouck mag zich volgens het Amerikaanse zakenmagazine Forbes voortaan de rijkste Belg noemen. De 72-jarige man heeft een vermogen vergaard van maar liefst 6,7 miljard euro. Wittouck is de man achter Tiense Suiker en Weight Watchers én stamt uit een familie die onlosmakelijk verbonden is met Sint-Pieters-Leeuw.

Hij woont in Monaco en vertoont zich zelden in ons land. Eric Wittouck is volgens het Amerikaanse magazine Forbes de rijkste Belg. De man vergaarde zijn vermogen met suikerklontjes maar zit tegenwoordig vooral in de farma- en biotechindustrie. Wanneer het Amerikaanse bedrijf Blue Buffalo waarin Wittouck investeert in 2018 verkocht wordt, mag de zakenman 2,8 miljard euro op zijn bankrekening bijschrijven.

Eric Wittouck is lid van een familie van industriëlen met roots in Sint-Pieters-Leeuw. Wittoucks voorvader François Wittouck staat aan het wieg van het familie-imperium. Het begint met een oliemolen in Drogenbos, maar al snel trekt de man naar de site van Klein-Bijgaarden in Negenmanneke en bouwt er een succesvolle alcoholdistilleerderij uit.

Het geld dat de distilleerderij opbrengt, investeren kleinzonen Paul en Frantz om de suikerraffinaderij van Wanze te stichten in 1871 en in 1894 om de raffinaderij van Tienen te kopen. De rest is geschiedenis. Ook op politiek vlak laten de Wittoucks van zich horen. François, Félix-Guillaume en Félix zijn samen goed voor 50 jaar burgemeesterschap van Sint-Pieters-Leeuw.

Ook vandaag zijn de Wittoucks nog aanwezig in het Leeuwse straatbeeld. Felix Wittouck en zijn zoon Georges kregen een straat naar zich vernoemd. Beiden kwamen om in de Eerste Wereldoorlog. Georges sneuvelde op het slagveld, Felix werd gefusilleerd op het toenmalige familiedomein Klein-Bijgaarden. Een ander familiebezit, het Château de la Fougeraie, op de grens van Linkebeek en Ukkel, is vandaag het buitenverblijf van Eric Wittouck.

Foto: Onroerend Erfgoed