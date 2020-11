De lekkerste adressen in onze regio volgens Gault & Millau

Het zal nog even duren voor je kan gaan eten in één van de restaurants door de coronacrisis. “We hebben even getwijfeld of we in deze tijden wel een gids moesten uitbrengen”, klinkt het bij Gault & Millau. “Maar uiteindelijk doet het voor chefs toch deugd om hun werk nu bekroond te zien.” Het beste restaurant in onze regio volgens Gault&Millau is nog altijd Alain Bianchin in Overijse. Het restaurant krijgt een score 16,5 op 20.

Dan volgen drie restaurants die 16 op 20 halen: Le Gril Aux Herbes d'Evan in Wemmel, Terborght in Huizingen en ir Kwinten in Lennik. Vervolgens krijgen vijf restaurants een 15 op 20. Het gaat om Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem, Kasteel Diependael in Elewijt, Maxime Colin in Kraainem, Michel in Groot-Bijgaarden en 't Stoveke in Strombeek-Bever. Hieronder vind je alle restaurants die een score kregen: