De Lijn hertekent aanbod in het Pajottenland: betere verbindingen tussen Gooik, Lennik, Ternat en Asse

Vanaf deze zomer verandert het busnetwerk in Lennik, Asse, Ternat en Gooik. Met een nieuwe lijn kunnen reizigers op week- en zaterdagen de hele dag profiteren van een verbeterde verbinding tussen de vier gemeenten. "We zijn zeer blij met de rechtstreekse verbindingen naar de treinstations, waar mensen verdere aansluitingen en mogelijkheden hebben. Zo zetten we, samen met De Lijn en de andere gemeenten, verder in op duurzame mobiliteit", zegt Simon De Boeck, burgemeester van Gooik.

Aan het kruispunt van de Edingse- en Ninoofsesteenweg moet op termijn een Hoppinpunt komen. "We zijn opgetogen dat deze missing link tussen Lennik, Ternat en Asse er gekomen is én nog beter, dat we met de komst van het hoppinpunt in Eizeringen ook de overstap van wagen of fiets naar het openbaar vervoer makkelijker zullen maken. Het moet mensen uitnodigen om de wagen achter te laten en in te zetten op duurzame verplaatsingen", besluit Irina De Knop, burgemeester van Lennik.