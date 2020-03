De Lijn schrapt één op de tien busritten

De Lijn voelt ook de hinder van het coronavirus en de bijhorende maatregelen die de federale overheid opgelegd heeft. Meer en meer personeel blijft thuis. "Om te vermijden dat er de komende tijd willekeurig ritten moeten geschrapt worden door de afwezigheid van collega’s werd beslist om de dienstregeling nu gestructureerd aan te passen", zegt De Lijn. Daarom wordt 14% van de busritten geschrapt en 10% van de tramritten.

De NMBS en Infrabel beslisten eerder al om hun aanbod te reduceren. Dat kwam hen op heel wat kritiek te staan van virologen. "Het aantal klanten is drastisch teruggelopen. Vorige week - toen er nog lessen waren - was er al een daling van 40%. We maken ons sterk dat met de aangepaste dienstregeling een verantwoorde spreiding van reizigers in bussen en trams mogelijk blijft", aldus De Lijn.