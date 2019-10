De Lijn wil bussen te schrappen in ruil voor betrouwbaarheid

Het aantal klachten over bussen die te laat of niet komen opdagen, stijgt sinds het begin van het schooljaar. Zeker ook in Vlaams-Brabant is het een oud zeer. In onze provincie is er al jaren een groot tekort aan chauffeurs. De Lijn werkt naar eigen zeggen hard aan een oplossing om meer personeel te vinden, maar dat vraagt blijkbaar veel tijd. Topman van De Lijn Roger Kesteloot laat weten dat de vervoersmaatschappij momenteel onderzoekt of het intussen niet beter zou zijn om in bepaalde regio’s het aantal bussen per uur te verminderen. Door bijvoorbeeld per uur een bus te schrappen, zouden de reizigers de garantie krijgen dat alle bussen wel degelijk rijden. De Lijn maakt ook werk van een app en aankondigingsborden die de reizigers informeren over afgeschafte bussen.