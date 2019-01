De mis in het ‘Lonneseels’

Het was geen mis zoals alle andere vanochtend in de Sint-Kristoffelkerk in het centrum van Londerzeel. De viering werd er gehouden in het Londerzeelse dialect.

De Landelijke Gilde van Londerzeel blaast dit jaar 100 kaarsjes uit en vroeg daarom aan Westrodenaar William Van Hemelrijck om de viering van vanochtend te leiden in het Londerzeelse dialect. De man is niet aan z’n proefstuk toe want hij houdt al een tiental jaar de viering van de Landelijke Gilde in Westrode, ook in het plaatselijke dialect. De mis was in nog een ander opzicht speciaal want de gilde had voor de gelegenheid ook een gospelkoor uitgenodigd. De kerkgangers genoten zichtbaar van het bijzondere spektakel in de Sint-Kristoffelkerk.

