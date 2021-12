De mooiste kerststraat: Stationsstraat in Merchtem

Deze week gaat RINGtv langs in één van de straten die zich inschreven voor onze zoektocht naar de mooist versierde kerststraat van de regio. Vandaag is de Stationsstraat in Merchtem aan de beurt. Cafébaas Willy Wijnants, alias 'den Bison', heeft daar voor het 26ste jaar op rij kerstbomen uitgedeeld om de straat op te fleuren.

Sinds jaar en dag deelt cafébaas Willy Wijnants van café 't Pandoerken in Merchtem, kerstbomen uit aan de hele buurt. Dit keer zijn het er 55. "Ik heb de bomen geleverd, de buren doen de rest", zegt cafébaas Willy Wijnants. "Enkele uren nadat ze geleverd waren brandden de eerste lampjes al in. Ik kom uit landbouwersgezin. Op Kerstdag werd er niet gewerkt en altijd gevierd. Dat geeft mij een warm gevoel, omdat ik heel wat mensen uit de buurt er bij kan betrekken. Ik vind het resultaat machtig. Het is er 'boenk' op!"

Ook de buren zijn tevreden met het resultaat. "Zeker in deze tijden van COVID is het goed dat alles verlicht wordt en de mensen wat korter bij elkaar brengt", zegt bewoner Marc Suys. "Als er iets te doen is, zijn we er altijd om mekaar te helpen. De buurt hangt echt goed aan elkaar. Wat wil je nog meer wensen?"

Vind jij de versiering in de Stationsstraat er ook 'boenk op'? Stemmen op je favoriete straat kan van 31 december tot 10 januari op onze website.