De Slaapadviseur breidt uit ondanks corona: “Mensen schenken meer aandacht aan een goede leefomgeving”

Ondanks de coronacrisis zijn er ook bedrijven die het goed doen. De Slaapadviseur opende in Overijse een vierde vestiging. In coronatijden merkt de winkel een opvallend veranderd koopgedrag nu mensen veel meer thuis zijn. "Mensen zijn steeds meer op zoek naar manieren om zich goed te voelen in hun huis", zegt Lennart Van Rossum.

Corona veranderde onze levenstijl: een tweede lockdown met een thuiswerkadvies, gesloten cafés en geen sportwedstrijden dwingt iedereen om het huis opnieuw als basis te zien. In korte tijd ziet het familiebedrijf 'De Slaapadviseur' het consumentengedrag tijdens Corona behoorlijk veranderd. “Door de coronacrisis zijn de mensen toch zich meer bewust geworden of zijn veel mensen bewust geworden thuis ook heel belangrijk is”, zegt Lennart Van Rossum van De Slaapadviseur. “Mensen schenken meer aandacht aan een goede leefomgeving thuis. Daar hoort onder meer een goede slaapkamer bij, want daar breng je toch een derde van je leven door.”

Heel wat Vlamingen zijn niet tevreden over zijn of haar slaap. Uit een recente peiling van Sciensano is het aantal mensen dat angst- en depressieve gevoelens heeft gestegen. We slapan daardoor alsmaar minder en ook onze slaapkwaliteit gaat achteruit. “De mentale rust is heel belangrijk want het maakt deel van je mentale gezondheid. Slapen is één van de drie belagrijkste pijlers in het leven, naast bewegen en gezond eten”, aldus Van Rossum.