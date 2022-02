De Valentijntips van Goedele Liekens

Voor Goedele Liekens blijft Valentijn een bijzondere dag. De hoogdag van de liefde noemt ze het. “Het gaat erover dat je heel duidelijk moet tonen: ik ben zo blij met jou. We doen dat te weinig. Je vindt dat zo vanzelfsprekend en je staat bij zoveel zaken niet meer stil”, zegt Goedele. “Dan denk ik dat Valentijn wel goed is om eens te zeggen: doe eens even een klein beetje je best!'”

Maar hoe doe je dat dan: even je best doen. Goedele lijst enkele nuttige do's en don'ts op. “Je moet ervoor zorgen dat jij de allereerste bent die je partner er doet aan denken dat het Valentijn is. Met een kus, een extra knuffel of een kaartje bij het ontbijt”, zegt Goedele. “Of als je niet samen bent met een hele leuke of sexy foto naar hem of haar.”

Als je een cadeau wil geven, moet het volgens Goedele persoonlijk zijn. “De muziek waarop een eerste keer gedanst werd, een uitvergrote foto van jullie allereerste vakantie samen. Zijn lievelingsdessertje klaarmaken. Maak het persoonlijk, het mag ook wat stout zijn. Leer elkaars seksuele wensen en voorkeuren kennen en je gaat gegarandeerd een spetterende avond tegemoet”, aldus de seksuologe uit Schepdaal.