De Waterbus vaart opnieuw uit: “Geen file of parkeerproblemen op het water”

De Waterbus tussen Vilvoorde en Brussel wordt gebruikt voor allerlei verplaatsingen in de Kanaalzone die vlot te combineren zijn met tram-, bus en metrolijnen. “Het vervoer is op het water, dus er is geen file en je hebt geen problemen om parking te vinden”, klinkt het bij Catherine De Mol van de Waterbus. “Je hebt momenteel zes haltes, het is echt een aangename en comfortabele manier om zonder problemen te reizen. Het traject tussen Vilvoorde en Brussel duurt ongeveer een uur.”

“We zijn heel tevreden met de waterbus”, zei Vilvoords schepen van Toerisme in Vilvoorde Tine Paredis eerder dit jaar. “Voor het toerisme is het een echte meerwaarde. We zien dat veel mensen hun fiets mee op de boot nemen, om heen te gaan met de boot en met de fiets terug te keren. En ook omgekeerd komen Brusselaars naar Vilvoorde.”