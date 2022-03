Deelnemers Urban Run & Walk ontdekken op sportieve manier Hals patrimonium

Vandaag vond de derde editie van de Urban Run & Walk plaats in Lembeek. De start en eindmeet bevonden zich aan Brouwerij Boon. Het traject van 6,5 kilometer ging door een tiental gebouwen, wat een unieke gelegenheid was om op een sportieve manier kennis te maken met het Halse patrimonium en de idyllische omgeving van Lembeek.

De Urban Run & Walk is een samenwerking tussen de stad Halle, Fris vzw, het Hals G-sportplatform en Brouwerij Boon. Voor de organisatie is het belangrijk dat het evenement ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Het parcours was dan ook volledig drempelvrij gemaakt. Enkel in een paar niet-toegankelijke gebouwen moesten de organisatoren een gepast ommetje voor rolstoelgebruikers voorzien.

Omdat de Urban Run & Walk een toegankelijke happening is, werd Fris vzw bij het evenement betrokken. Fris vzw is een sport- en activiteitenvereniging voor kinderen en volwassenen met een handicap in Vlaams-Brabant en Brussel. De organisatie heeft zelf ook een aantal G-werkingen. Langs het parcours van de Urban Run & Walk was ook randanimatie voorzien, zoals de Frisse DJ’s en Geert Maeckelbergh. Een deel van de opbrengst van het evenement gaat naar deze vzw.

Later zijn er ook nog Urban Run & Walks in Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode.