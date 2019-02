Warenhuisketen Delhaize ruilt z’n hoofdzetel in Molenbeek in voor de gebouwen van De Persgroep in Kobbegem bij Asse. Die liggen vlak bij het grote distributiecentrum van Delhaize in Zellik.

De Persgroep verhuist volgend jaar naar Antwerpen en dus komt de site in Kobbegem vrij. Delhaize heeft nu bekendgemaakt dat de warenhuisketen z’n hoofdkantoor in Molenbeek gaat verkopen en naar de gebouwen in Kobbegem trekt, een paar honderd meter verder dan het distributiecentrum in Zellik. 1000 personeelsleden zullen de overstap maken. Ook de werknemers van de IT-diensten van Delhaize in Anderlecht verhuizen in 2020 naar Kobbegem.