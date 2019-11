Demaeghtlaan krijgt extra rijstrook tijdens bouw Halse bruggen

In 2020 gaan in Halle werken van start aan de Zenne- & Zuidbrug. Daardoor zal de Suikerkaai, een van de belangrijkste invalswegen naar de stad, maandenlang afgesloten zijn. Om een verkeersinfarct te vermijden, komt er tijdelijk een extra rijstrook op de Demaeghtlaan.

De nieuwe Zenne- en Zuidbrug zullen het Bevrijdingsplein in Halle verbinden met de Sint-Rochuswijk. De aanleg van die bruggen zal een stevige impact hebben op de mobiliteit in en rond de stad. In een eerste fase wordt de Zennebrug ter hoogte van de René De Boecklaan gesloopt en heropgebouwd. “Van zodra de werken starten zal je niet meer vanaf het Bevrijdingsplein via de Suikerkaai naar het centrum kunnen rijden. De voorbije maanden heeft de stad zich gebogen over de verschillende omleidingsscenario’s. Maar een ideale omleiding zonder hinder’ is er niet omdat het aantal in- en uitvalswegen in Halle zeer beperkt is”, legt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke uit.

Tijdelijk circulatieplan

De stad heeft een circulatieplan uitgedacht om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Opvallendste maatregel is dat de August Demaeghtlaan tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en dat met de Brusselsesteenweg een extra rijstrook krijgt. “Door de knip op de Suikerkaai, zal het ongetwijfeld drukker worden op de Demaeghtlaan. Door die extra rijstrook kunnen we richting Sint-Pieters-Leeuw het doorgaand verkeer scheiden van het lokale verkeer dat wil afdraaien naar het centrum”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé. Met vervoermaatschappij De Lijn is afgesproken om het aanbod van 156 Halle-Lembeek en 170 Halle-Brussel uit te breiden. De stad hoopt zo meer mensen te motiveren om de auto aan de kant te laten staan. Voor wie toch nog met de auto komt, komt er een bewegwijzerde parkeerroute.

Meer info over het circulatieplan vind je op www.halle.be.