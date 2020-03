Derde inbraak in drie maanden bij Veldkanteva’s

Er is voor de derde keer in drie maanden tijd ingebroken in de kantine van vrouwen-voetbalploeg VK Veldkanteva’s aan de Verbrande Brug in Grimbergen. Daarbij werd opnieuw een raam ingeslagen en een houten doorgeefluik opengebroken. “De buit is enkel wat snoep want geld is er bij ons niet te vinden, maar de schade is weer groot”, zucht voorzitter Jean De Breucker van de Veldkanteva’s.

De eerste inbraak dateert van november. “Het is altijd hetzelfde stramien. Ze breken in via het keukenraam en breken de kasten open. Toen hebben ze sportzakken op wieltjes volgepropt met drank. Eén van de daders is tegen de lamp gelopen bij een politiecontrole in Vilvoorde", zegt Jean De Breucker van de Veldkanteva's. Na nog een soortgelijke inbraak eind december is het opnieuw prijs. “Nu denken we dat er jongeren achter zitten. Het is net na de vakantie en er is vooral snoep weg. Daar zijn ze dan op uit blijkbaar. Gelukkig hebben ze onze truitjes ongemoeid gelaten.”

Maar opnieuw is er wel heel wat schade. Jean en zijn echtgenote waren een hele poos zoet met al het glas op te ruimen. “En dat zijn we beu. Het herstel kost ons telkens geld. Veilig voel je je ook al niet. We gaan dan ook uitkijken naar camerabewaking of een alarminstallatie in de hoop dat we de daders toch kunnen vatten of afschrikken.” De Veldkanteva’s doen ook een oproep naar de buren toe of zij iets gezien hebben.