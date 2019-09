Derde winnaar fotowedstrijd wint tv met 'beeld met geschiedenis'

De derde en laatste winnaar van onze vakantiefotowedstrijd is bekend. Met een sfeerfoto vanuit de spionkop van Mechelen tijdens de bekerfinale van het voetbal vorig jaar won ook Dirk Emmerechts uit Humbeek een flatscreen televisie.

Een terechte winnaar, vindt huisfotograaf van RINGtv Thierry Van Vreckem: “Zo’n foto is voor mij heel documentair,” legt hij uit. “Je vraagt je echt af of de maker zelf tussen het vuurwerk staat. Voor mij is dit een beeld met geschiedenis.”

Dirk had nooit durven te denken dat hij zou winnen. “Ik verwachtte dit totaal niet. Ik heb die foto doorgestuurd toen ik naar RINGtv aan het kijken was en de wedstrijd voorbij zag komen.” De gloednieuwe tv krijgt een plekje in de woonkamer en zal zijn oude tv vervangen.

In het totaal stuurden bijna 900 mensen een foto in deze zomer. “Een succes,” aldus fotograaf Thierry Van Vreckem.