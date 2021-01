In deze gemeenten sloeg het coronavirus vorig jaar het hardst toe

In 2020 stierven in onze regio bijna 6.300 mensen. De jaren daarvoor waren er dat gemiddeld 5.600 per jaar. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het statistiekbureau van de overheid. De oversterfte komt er uiteraard door het coronavirus. In Kapelle-op-den-Bos, Linkebeek en Pepingen sloeg het virus vorig jaar het hardst toe.

Er stierven in 2020 zo’n 12% meer mensen in Halle-Vilvoorde dan gemiddeld tussen 2017 en 2019. De oversterfte is het grootst in Kapelle-op-den-Bos. Daar stierven vorig jaar 134 mensen tegenover 89 gemiddeld de voorbije jaren. Het aantal doden is vooral te wijten aan de uitbraak in woonzorgcentrum Akapella tijdens de eerste golf. Daar overleden op enkele weken tijd 23 rusthuisbewoners. Het maakt van Kapelle-op-den-Bos de op twee na hardst getroffen gemeente in Vlaanderen.

Ook in Linkebeek stierven bijna de helft meer mensen in vergelijking met de voorbije jaren, gevolgd door Pepingen. De oversterfte wordt daar vooral veroorzaakt door de uitbraak in Mater Dei tijdens de tweede golf. In het woonzorgcentrum in Heikruis stierven 16 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. De Pajotse gemeente is daarmee atypisch in vergelijking met de buurgemeenten. In Bever, Galmaarden en Herne stierven minder mensen de voorbije jaren. In Gooik was de oversterfte miniem.

Ook in Zemst, Londerzeel en Vilvoorde was er ondersterfte. Vooral dat laatste is opvallend, omdat de stad Vilvoorde het meeste aantal besmettingen telt van alle 35 gemeenten in onze regio. Vandaag staat de teller van besmettingen in Vilvoorde op 3.120. Hieronder vind je een overzicht van alle gemeenten in onze regio: