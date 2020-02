DHL op zoek naar personeel

DHL zoekt niet alleen laders en lossers, maar ook voor kaderleden, IT'ers en mensen met een technisch profiel. "We zijn met 10 % gegroeid, dus we hebben veel mensen nodig om al dat werk samen te doen. We verwachten ook geen diploma's, wij verwachten een attitude. Mensen die leergierig zijn en onderaan of ergens in het midden willen beginnen, kunnen alle kanten uit zowel nationaal als internationaal", zegt Kristen Collier van DHL.

DHL biedt naar eigen zeggen heel wat doorgroeimogelijkheden. De kandidaten die zaterdag naar de jobdag gingen horen dezer dagen al of ze zijn aangenomen of niet. Op 25 april organiseert DHL opnieuw een jobdag.