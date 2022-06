Dierenarts waarschuwt voor dierenbeul: twee honden vergiftigd op paar dagen tijd

In Zemst is wellicht een dierenbeul actief. Op een paar dagen tijd zijn er twee honden overleden die vrijwel zeker vergiftigd werden op voetweg 47. Dat meldt een lokale dierenarts.

Voetweg 47 ligt tussen de Kleine Parijsstraat- Humbeekseweg in Zemst en de Driesstraat in Hombeek. De dierenarts van de praktijk Argos meldt dat ze een hond verloren hebben die vrijwel zeker werd vergiftigd. “Het ging om een jonge labrador retriever. Hij kreeg tijdens de wandeling al erge epileptische aanvallen en maakte geen schijn van kans. In het braaksel werden kraakbeenstukjes en vlees gevonden wat doet vermoeden dat dit een bewuste actie is van iemand uit de buurt. Vier dagen geleden is er een ander hondje uit dezelfde buurt ook overleden na het plots ontstaan van epileptische aanvallen.”



De politie werd verwittigd. De dierenarts raadt hondeneigenaars uit de buurt aan om hun dier aan de leiband te houden en hem zeker niks te laten opeten tijdens wandeling.