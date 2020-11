Dierenburgemeester Baronneke overleden

Baronneke, de geitenbok die eerder dit jaar werd verkozen tot dierenburgemeester van Vlaams-Brabant, is overleden. Dat meldt de Ark van Pollare, het dierenopvangcentrum in Lennik waar Baronneke van zijn oude dag genoot. Baronneke was 16 jaar oud.

Door de coronacrisis zien dierenopvangcentra inkomsten mislopen omdat ze geen activiteiten mogen organiseren. Sprotjesfonds vzw bedacht daarom een actie om geld in te zamelen. Voor één euro konden mensen stemmen op hun dierenburgemeester. In onze provincie werd Baronneke in mei verkozen tot dierenburgemeester. De Ark van Pollare meldt vandaag dat de geitenbok overleden is. “Baronneke zat al een tweetal weken binnen omdat hij een dipje had, maar dat hij in het verleden nog al gehad en herstelde daar steeds van. Helaas ging het nu plots van kwaad naar erger. Daarom hebben we, op advies van twee dierenartsen, beslist om hem te laten gaan”, aldus de Ark van Pollare.