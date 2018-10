Dierendatabank voorgesteld in Zemst

In het Dierenopvangcentrum Zemst is, naar aanleiding van Werelddierendag, een nieuwe nationale online dierendatabank voorgesteld. De site is een initiatief van Vlaams Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Vandaag is het Werelddierendag. Voor die gelegenheid lanceerde minister voor dierenwelzijn Weyts de nieuwe website www.adopteereendier.be. Via deze online dierendatabank kunnen alle geïnteresseerden op eenvoudige wijze kennis maken met de dieren die in onze asielen wachten op een nieuw baasje. Weyts wil met de investering in de databank de drempel verlagen en meer Vlamingen verleiden om hun huisdier te zoeken in een asiel. Ook u kan via de databank de nieuwe eigenaar worden van Rex, Mirza, Shiba of Ninja.

Ook RINGtv ging kijken. En naar een thuis hunkerende katjes aaien…