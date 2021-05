Dierenopvangcentrum Malderen dringend op zoek naar vrijwilligers

“Momenteel is het ‘seizoen ’nog maar goed op gang gekomen of de teller van opgevangen dieren sinds begin dit jaar al op 2.128 exemplaren”, klinkt het bij het VOC in Malderen. “Dat zijn er al 655 meer dan vorig jaar.” Al die dieren in nood moeten dagelijks verzorgd en gevoederd worden en dat neemt heel veel tijd in beslag. “Sommige jonge diertjes moeten zelfs om de 30 minuten gevoederd worden en dat is erg arbeidsintensief”, laat het VOC weten. Het centrum in Malderen is daarom op zoek naar vrijwillige helpende handen. “Wie ons wil halpen mag contact opnemen via e-mail naar voc.malderen@gmail.com of via het nummer 052/33.64.10. Kennis of ervaring is niet noodzakelijk, een vaste medewerker van ons team zal je begeleiden.”