Dierenopvangcentrum Zemst voert opnamestop voor honden in

Het dierenopvangcentrum in Zemst neemt voorlopig geen nieuwe honden meer op. Dat komt omdat er geen plaats meer is en de medewerkers meer aandacht schenken aan de honden die er momenteel verblijven. “Het gevolg van de coronaperiode waarin mensen veel te impulsief een huisdier hebben aangekocht”, zegt Ferry Heikoop van het dierenopvangcentrum.

In het dierenopvangcentrum van Zemst zijn momenteel acht van de twaalf kennels vol. Vier worden gereserveerd voor gemeenten waar het dierenopvangcentrum een samenwerkingsverband mee heeft. “Honden komen daarom tijdelijk op onze wachtlijst terecht. Baasjes die hun viervoeter willen afstaan, zullen dus even moeten wachten”, zegt Ferry Heikoop van het dierenopvangcentrum. “Ook bij de knaagdieren zien we een toename. Tijdens de coronacrisis kochten mensen impulsief een huisdier. Nu er wat meer vrijheid is, zien ze het niet meer zitten om te zorgen voor hun dier en brengen ze het naar een asiel.”

Ook in andere asielen in onze regio kampen ze met gelijkaardige problemen. Heikoop merkt bovendien ook een toenemend aantal honden met gedragsproblemen op. “We zijn daarom op zoek naar een gedragstherapeut die op wekelijkse basis onze honden wil evalueren. Verder werken we ook aan plan van aanpak voor onze medewerkers en onze vrijwillige wandelaars. Het gaat om honden met een rugzakje, waardoor de zorg groter is en ze ook langer hier blijven”, aldus Heikoop.