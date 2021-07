Dierickx beste in jumpingwedstrijd in Dilbeek

Het was uiteindelijk Lente Dierickx die zich voor de eerste tot kampioen kroonde. Anjolie Vanhecke uit Gooik legde beslag op de tweede plaats, brons was voor Lotte Vanderrusten uit Herne. Stoeterij Mivaro was voor de vijfde jaar op rij het decor van Jumping Horseman. “De jeugd krijgt hier de kans om te laten zien hoe ver ze staan”, zegt organisator Kristof De Pauw. “Door het coronavirus hebben de ruiters het de voorbije twee jaar amper tegen elkaar opgenomen in een kampioenschap. Het kampioenschap begon met een proef tegen de klok, daags nadien moesten ze foutloos proberen te blijven. Zondag uiteindelijk was er de finale over twee omlopen.”