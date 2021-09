Dievenbende trekt door Londerzeel: inbraak in meer dan tien wagens

In Londerzeel heeft een dievenbende de voorbije twee nachten ingebroken in meer dan tien wagens. In de meeste gevallen hebben ze het gemunt om de navigatiesystemen van duurdere wagens. Eerder deze maand waren er gelijkaardige diefstallen in Roosdaal en Ternat.

De diefstallen uit wagens begonnen in de nacht van maandag op dinsdag. "Toen werden er zeven feiten van inbraak in een voertuig vastgesteld, voornamelijk in de regio rond Steenhuffel. De voorbije nacht was Malderen aan de beurt. Daar werden vier feiten vastgesteld", meldt de politiezone KLM. In de meeste gevallen zijn de dieven geïnteresseerd in navigatieystemen, maar in één van de wagens namen ze ook een laptop mee.

Na gelijkaardige feiten in Roosdaal en Ternat begin deze maand, waarschuwde de politiezone TARL al voor nog meer inbraken. “Eigenaars parkeren hun voertuigen bij voorkeur in een afgesloten garage en niet langs de kant van de weg of op de oprit", meldde de politiezone toen. Of er een verband is met de inbraken in de regio rond Londerzeel is niet duidelijk.