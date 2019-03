Dilbeek: “Opnieuw toenemende activiteit aan snelwegparking”

Eerder deze week dreigden de gemeenten Wommelgem en Mol er mee om de snelwegparkings op hun grondgebied te sluiten als de federale overheid geen nieuwe maatregelen neemt tegen de toestroom van mensen zonder papieren. In Dilbeek is een sluiting van de parking niet aan de orde.

“De situatie was de voorbije weken redelijk rustig. Maar we merken wel de tendens dat er opnieuw toenemende activiteit is in Groot-Bijgaarden. We volgen de situatie op de voet op,” zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers.

Afgelopen zomer vroeg Dilbeek samen met buurgemeente Asse extra hulp van de federale politie en hogere overheden om het probleem aan te kunnen.

“Die gecoördineerde controles van onze lokale zones samen met federale politie, snelwegpolitie en dienst vreemdelingenzaken zijn zoals afgesproken doorgegaan. De laatste was eind februari. Toen zijn een tiental personen gearresteerd,” besluit Segers.