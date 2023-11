Dilbeek start met autodelen

Start met 2 locaties

Dilbeek start met vier deelauto’s op twee locaties: twee in Groot-Bijgaarden (Ten Gaerde) en twee in de Wolsemwijk/Hof ter Smissen. Binnenkort komen er twee deelauto’s bij in het centrum van Dilbeek en twee in het centrum van Itterbeek.

Dilbekenaar Lore Bruwaene woont in de Wolsemwijk en is heel tevreden: “Voor we in Dilbeek woonden waren we al lid van Cambio, zodat we zelf geen auto hoefden te kopen. Sinds we enkele jaren geleden verhuisden naar Dilbeek, konden we gelukkig de auto van de buren delen. Een prima oplossing, maar met twee gezinnen voor één auto, mis je soms wat flexibiliteit. De komst van Cambio is een langverwachte welkome aanvulling voor iedereen die geen (of maar één) auto heeft.”

Duurzame oplossing

“Dilbeek kiest met autodelen voor een duurzame oplossing. Zo zijn de deelwagens niet alleen elektrisch,” zegt schepen Stijn Quaghebeur, “Het autodelen kan ook de parkeerdruk in een aantal wijken verlagen. Eén deelwagen vervangt immers 8 à 13 particuliere wagens in de buurt.”

Daarnaast is autodelen financieel interessant: wie minder dan 11.000 km per jaar rijdt, is goedkoper af met een deelauto dan met een eigen auto.

“Daarnaast kunnen deelauto’s een oplossing zijn voor Dilbeekse gezinnen die hun tweede wagen nauwelijks gebruiken. Het kan hen verleiden hun tweede wagen van de hand te doen en gebruik te maken van deelauto’s als aanvulling op de fiets of het openbaar vervoer,” vult Quaghebeur aan.

Wie aansluit bij Cambio krijgt toegang tot het cambio-wagenpark in heel België met 1154 voertuigen in 65 steden en gemeenten.