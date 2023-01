Dilbeek wil onvergunde verharde voortuinen in Wivinawijk weg

Goedkoop een opnamestudio of repetitieruimte huren om muziek te spelen, het blijft voor veel artiesten in onze regio een moeilijke zoektocht. Plug The Jack in Sint-Stevens-Woluwe wil daar een antwoord op bieden. Een bedrijfsgebouw in de Zaventemse deelgemeente werd omgebouwd tot maar liefst 21...