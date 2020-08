Dilbeekse horeca ongerust over vroeger sluitingsuur

Met onder meer een verplicht sluitingsuur voor horecazaken om 23 uur wil burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA) het aantal besmettingen in de gemeente een halt toeroepen. De Dilbeekse horeca maakt zich zorgen over die maatregel. “Het wordt wel veel. De laatste maanden zaten we al aan ons spaargeld. We zitten op het tandvlees”, zegt David Wauters van café ’t Vraagteken.

De voorbije week waren er 20 bevestigde besmettingen in Dilbeek, het meest van alle gemeenten in onze regio. De Dilbeekse horeca is niet blij met de strengere coronamaatregelen die burgemeester Willy Segers wil invoeren, om het aantal besmettingen in de gemeente weer naar beneden te krijgen. De horeca zou daarbij om elf uur 's nachts moeten sluiten, nu is dat nog één uur.

“Met dit warme weer komen de mensen buiten als de zon ondergaat. We verliezen nu al veel”, zegt David Wauters van café ’t Vraagteken ongerust. “De avondmarkt is niet doorgegaan, het Vijverfestival is niet doorgegaan, de jaarmarkt zou ook niet doorgaan in oktober. Dat slecht nieuws hadden we al gekregen, nu dit erbovenop. Het wordt wel veel.”

Ook de klanten op het terras van de horecazaken stellen zich vragen bij de strenge maatregelen. “Als de mensen zich houden aan de regels, is het niet nodig om te vervroegen”, zegt Walter. Chantal, een andere klant. “Ik denk dat die twee uur vroeger sluiten niet veel gaat helpen. Ik vind het erg, vooral voor de horeca. Zij verdienen er hun boterham mee.”

Bij de vorige lockdown kon de horeca rekenen op compensaties van de overheid. De uitbater van café ‘t Vraagteken doet daarom een dringende oproep aan de gemeente Dilbeek. ‘Ik hoop dat de gemeente ons niet in de kou laat staan, en dat er ook nu een compensatie zal volgen.’