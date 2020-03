Dilbeekse scholen annuleren sneeuwklassen naar Noord-Italië

Na Wemmel annuleert ook Dilbeek de sneeuwklassen van twee lagere scholen naar Noord-Italië. Normaal zouden 120 leerlingen morgen vertrekken, maar in overleg met de gemeente Dilbeek is besloten om thuis te blijven uit angst voor het coronavirus.

Het gaat om de scholen Jongslag en De Klimop. De plek waar de leerlingen zouden verblijven, ligt in risicogebied. "We hebben contact gehad met de hogere overheden. Eerder deze week was het nog geen risicogebied, nu wel. Vanuit Nederland was er al een negatief reisadvies", zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA).

Morgen zit het gemeentebestuur samen om te bekijken of het een vervangprogramma kan opstellen in het binnenland en of de kosten kunnen terugbetaald worden. Ook andere scholen gelasten hun activiteiten af. Zo annuleert de GO! Basisschool De Vleugel het Carnavalsbal van de school. Dat moest normaal morgen doorgaan.

"Uit bezorgdheid voor het welzijn van onze leerlingen, hun gezinnen en de inwoners van Zaventem die elk jaar komen meefeesten is er in overleg met de scholengroep beslist om het carnavalbal niet te laten doorgaan. We nemen deze preventieve maatregel omwille van het onvoorspelbare verloop van de verspreiding van het coronavirus. We nemen liever geen onnodige risico’s en hopen op begrip”, aldus de directie.

De carnavalstoet van de school gaat vrijdag wel door en start zoals voorzien om 14 uur. Een optocht in open lucht vormt immers geen enkel risico.