Dilbeekse vriendengroep organiseert privéfestival

We trekken naar Beauraing in de Ardennen, want daar bevindt zich het festivalterrein van Rockelupop. Vier dagen lang streamen de Dilbeekse vrienden daar live-optredens. “We maakten een mix tussen Rock Werchter en Pukkelpop, want dat zijn de festivals waar me met onze vriendengroep jaarlijks afspraak hebben,” legt organistor Jan Tratsaert uit. “Vandaar ook de eigenaardige naam: Rockelu-pup-op.”

De vrienden zijn met 13 en slapen coronaproof in tenten. Ze hebben aan alles gedacht, aan een groot scherm, een lichtinstallatie en zelfs aan waterbadjes en bellenmachines. “Het voordeel is dat de frontstage en de tapinstallatie nooit ver weg zijn.” Elke dag staat in het teken van een ander muzikaal thema. “Vandaag staat Editors geprogrammeerd, terwijl we morgen eerder dance- en housemuziek streamen,” aldus Tratsaert. De vrienden zijn tevreden: “De sfeer is geweldig. Van bij ons eerste optreden gisteren hadden we al zoiets van “ja, de festivalzomer is begonnen.”