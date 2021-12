Dilbekenaar schrijft boek met succesrecepten voor toffe dineetjes

Wie eens een origineel kerstdiner wil organiseren of van een etentje thuis een bijzonder creatieve beleving wil maken, kan misschien inspiratie halen uit een pas verschenen boek van Edouard Devos uit Dilbeek. Hij serveert je 20 totaalconcepten onder het motto 'Het leven is te boeiend voor saaie etentjes '.

Edouard Devos heeft een eventbureau en kent dus iets van feestjes organiseren. Tijdens de lockdowns vielen de opdrachten weg en dus begon hij thuis voor kleine bubbels een doodgewoon etentje op te smukken tot een totaalspektakel. De reacties van zijn vrienden waren zo positief dat Edouard besloot om al zijn ideeën te bundelen in een boek: Life is to exciting for boring dinner parties is het resultaat. “Aan de hand van 10 ingrediënten geef ik suggesties voor een titel, een uitnodiging, het eten, de drank, decoratie, de kledij. Zelfs voor de muziek staat er een QR-code bij, zodat je meteen een afspeellijst per thema hebt.”