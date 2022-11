Directeur FeliXart over klimaatactivisten: "Andere manieren om actie te voeren"

92 directeurs van topmusea richten zich in een open brief tot klimaatactivisten. Een standpunt vanuit ons land is er nog niet, maar Sergio Servellón, directeur van FeliXart in Drogenbos, heeft intussen wel al gereageerd op de brief. “Er zijn andere manieren van actievoeren waarbij kwetsbare kunstwerken geen risico lopen.”

Nadat klimaatactivisten de voorbije weken een aantal topkunstwerken in musea gebruikten om hun standpunt over de klimaatcrisis in de verf te zetten, roepen museadirecteurs op tot een andere vorm van actievoeren, maar zien ze ook een samenwerking mogelijk. “Musea zouden de discussie over het klimaat een meer prominente plek kunnen geven in hun instellingen,” vindt Servellon. Op die manier zijn er geen risico’s voor de kunstwerken van de musea. We zouden hen een podium kunnen geven, want deze kwestie belangt ons allemaal aan. Bovendien willen wij als museum een onderdeel zijn van de maatschappij en dus ook maatschappelijke problemen aankaarten.”

De voorbije weken lijmden klimaatactivisten zich vast aan wereldberoemde werken zoals 'Het Meisje met de Parel' van Vermeer, de 'Campbell’s Soup Cans' van Warhol en gooiden ze soep over 'De zaaier' van Van Gogh.

Onder de ondertekenaars van de open brief bevinden zich onder meer de directeurs van het Louvre, het Centre Pompidou, het Prado en de National Gallery. Sergio Servellon is naast directeur van FeliXart ook de voorzitter van de Vlaamse afdeling van internationale musea. Maar hij spreekt uit eigen naam, want voorlopig is er dus geen Vlaams of Belgisch standpunt over de kwestie.