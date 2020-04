Dirk laat bewoners Residentie 't Convent bewegen

In coronatijden is het belangrijk om voldoende te blijven bewegen. De virologen en overheid raadt ons om in open lucht te wandelen en te fietsen, maar dat moeilijk als je in lockdown zit. Beweegcoach Dirk Van Lancker trok daarom naar Residentie 't Convent in Halle.