Dit heeft 2022 voor Halle-Vilvoorde in petto

Wat heeft het nieuwe jaar voor onze regio in petto? Heel wat, als we even vooruitblikken. Hieronder lijsten we een aantal zaken op die je dit jaar mag verwachten.

Ook in 2022 zal heel wat nieuws nog rond het coronavirus draaien, maar zijn er ook nog andere zaken. Zo krijgt onze regio dit jaar drie nieuwe burgemeesters. Kristof Cattie krijgt de sjerp in Bever en Jean-Pierre De Groef wordt opnieuw burgemeester van Machelen. Maar de opvallendste wissel vindt toch in Gooik plaats. Michel Doomst zet na 33 jaar een stap opzij, eerste schepen Simon De Boeck volgt hem op in de Pajotse gemeente. Tot aan zijn pensioen was Doomst de langst zittende burgemeester van Vlaanderen.

Op 27 februari van dit jaar is het exact 25 jaar geleden dat de Franse directie van autoconstructeur Renault de sluiting aan van de fabriek in Vilvoorde aankondigde. In één klap verloren 3.100 mensen hun baan. De fabriek in Vilvoorde werd maandenlang bezet en op 11 maart 1997 werd een grote mars met tienduizenden arbeiders in Parijs gehouden. Een kwarteeuw later blikt RINGtv uitgebreid terug op die sociale onrust.

De voorbije jaren werd onze regio gekenmerkt door heel wat wegenwerken. In 2022 is dat niet anders. Twee nieuwe werven lichten we er even uit. Dit voorjaar start de herinrichting van het kruispunt van de A12 in Londerzeel. Dat wordt een volwaardig op- en afrittencomplex waarbij de A12 zelf enkele meters wordt ingegraven. In de zomer is ook het viaduct van Vilvoorde aan de beurt. Dan start namelijk de grondige renovatie die maar liefst vijf jaar zal duren.

In september van volgend jaar zullen de eerste gedetineerden opgesloten worden in de gevangenis van Haren. Die ligt op de grens van Diegem en wordt met bijna 1.200 plaatsen de grootste gevangenis van het land. Tegen de gevangenis was heel wat protest, onder meer van buurtbewoners. Gevangenen zullen in Haren in leefeenheden van zo'n 30 personen hun straf uitzitten. De volledige site is zo'n 15 hectare groot en heeft ook een gesloten instelling, psychiatrische afdeling, sporthal en strafuitvoeringsrechtbank.

Op 10 oktober van dit jaar start ook het assisenproces rond de aanslagen van op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. Tien terreurverdachten staan er terecht. Bij de aanslagen kwamen 32 mensen en raakten ongeveer 340 personen gewond. Door dat grote aantal slachtoffers wordt het proces rond de aanslagen het grootste ooit in ons land. Het vindt plaats in het voormalige NAVO-hoofdkwartier in Haren en zal negen maanden duren.

Op het einde van 2022 maakt onze regio, net als de rest van de wereld, kennis met een primeur. Voor het eerst zal een WK voetbal in de winter worden gehouden. De gezellige kerstsfeer wordt dit jaar dus gecombineerd met voetbalgekte, want de finale vindt een week voor Kerstmis plaats. Wat kunnen Yannick Carrasco uit Vilvoorde, Alexis Saelemaekers uit Beersel en Youri Tielemans uit Sint-Pieters-Leeuw in Qatar?