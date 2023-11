Dit jaar al meer dan 660 faillissementen in Halle-Vilvoorde: “Vooral door jacht op frauduleuze ondernemers”

Het aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde blijft ongekend hoog. Tussen januari en oktober van dit jaar werden er maar liefst 662 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er bijna 300 meer dan dezelfde periode vorig jaar. “De stijging is voornamelijk het gevolg van de bestrijding van frauduleuze ondernemingen, al spelen er ook andere factoren”, klinkt het bij handelsinformatiekantoor GraydonCreditsafe.

Tussen 2013 en 2021 lag het aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde rond deze tijd van het jaar tussen de 250 en 300. Vorig jaar was er een stijging merkbaar, maar die valt niet te vergelijken met de recordcijfers dit jaar. In onze regio zijn de voorbije tien maanden 662 faillissementen uitgesproken, 80 procent meer tegenover de periode vorig jaar. “Het arrondissement laat ook in oktober absolute records optekenen”, klinkt het bij GraydonCreditsafe, dat vooral de bouwsector, transport en horeca ziet getroffen worden.

“De stijgende kosten van bouwmaterialen zetten marges onder druk. In de mate waarin deze kosten kunnen doorgerekend worden zorgt de combinatie met stijgende rentetarieven voor een aanzienlijke daling van de vraag. Binnen de horeca hebben vooral de eetgelegenheden het zwaar te verduren. Dit is allicht een gevolg van de stijgende energiefactuur en loonkosten, maar ook de voedingsprijzen die blijven pieken. Dat leidt ook tot een voorzichtiger consumentengedrag.”

Toch ziet GraydonCreditsafe een andere hoofdreden voor het hoge aantal faillissementen. Via het criminaliteitsplatform is het aantal economische inspecties in onze regio fors opgevoerd. Dat platform verzamelt allerlei gegevens over ondernemingen en probeert te voorspellen welke malafide zijn. “De stijging is voornamelijk het gevolg van de bestrijding van die frauduleuze ondernemingen”, klinkt het. “Halle-Vilvoorde staat zo in voor de helft van de stijging van het aantal faillissementen die we zien op federaal niveau.”

Halle-Vilvoorde telt tot slot veel beginnende ondernemers. Ook daar ziet GraydonCreditsafe een deel van de verklaring. “We zien een steeds duidelijkere accentverschuiving van faillissementen richting jongere ondernemingen. In Vlaanderen is bijna de helft van de gefaalde bedrijven jonger dan vijf jaar. Dat is een verhouding die we de afgelopen halve eeuw nooit eerder waarnamen.”